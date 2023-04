Mourinho risponde a Cassano: "A volte arrivano i Livaja ed è dura": citato il periodo interista

In conferenza stampa post Torino lo Special One risponde a Fantantonio: "Non ha vinto nulla con Roma, Real e Inter a differenza mia".

Antonio Cassano continua a far parlare di sé per via delle sue dichiarazioni spesso "colorite" e sopra le righe espresse alla Bobo Tv su Twitch.

Tra i bersagli preferiti dell'ex campione barese c'è senza dubbio José Mourinho, accusato di non far giocare bene la Roma malgrado la qualità dei calciatori che ha a disposizione.

In seguito alla vittoria in casa del Torino, lo Special One si è tolto qualche sassolino dalla scarpa rispondendo in conferenza stampa a Cassano.

"Ognuno è libero di esprimere le sue preferenze. Ma quando si parla di altri, come Antonio, la cosa è diversa: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio.

Cassano ha giocato alla Roma, nell'Inter e nel Real: a Madrid è ricordato per la giacca, a Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare e nell'Inter nemmeno la Coppa di Lombardia".

Sul finire del discorso, Mourinho ha poi citato Marko Livaja.

"Lui avrà problemi con me, io non ne ho con lui. Gli dico solo una cosa: attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura".

LIVAJA E CASSANO: IL MOTIVO

Ma perché il portoghese ha citato l'ex attaccante dell'Inter? Cassano e Livaja hanno giocato insieme nell'Inter nella stagione 2012/2013 sotto la guida tecnica di Stramaccioni.

Nell'ultimo periodo, prima del suo passaggio all'Atalanta a febbraio infatti, l'attaccante croato era spesso preferito a Cassano, soprattutto in Europa League.

Non è chiaro però per quale motivo nello specifico Mourinho abbia citato Livaja nel discorso legato a Cassano.