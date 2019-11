Tapiro d'Oro a Buffon, la sua immagine è stata usata per una truffa online

L'immagine di Buffon utilizzata a sua insaputa per reclamizzare il trading online e l'acquisto di bitcoin, arriva il Tapiro d'Oro: "Mi dispiace".

Tapiro d'oro per Gianluigi Buffon, ma il calcio non c'entra. Il portiere della infatti è stato utilizzato a sua insaputa per promuovere una truffa via internet.

In particolare l'immagine di Buffon era usata per reclamizzare il trading online e l'acquisto di bitcoin, pratiche che sono purtroppo costate parecchi soldi a molte persone.

Buffon intercettato dall'inviato di 'Striscia la Notizia', Valerio Staffelli, ha espresso tutto il suo rammarico per quanto accaduto annunciando immediate azioni legali contro i responsabili.

"Ho incaricato il mio avvocato di sporgere denuncia. Mi dispiace tanto se qualcuno è cascato in questo tranello subdolo e pericoloso. Fate bene a denunciare".

Prima di Buffon peraltro pure Jovanotti e Diletta Leotta, anche loro vittime della stessa vicenda, erano cadute nella rete e avevano a loro volta ricevuto il Tapiro d'Oro del programma di Canale 5.