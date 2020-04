Taider azzera Icardi: "Belfodil è molto più forte"

L'ex Inter Saphir Taider ricorda il connazionale Belfodil: "Ha molte più qualità di Icardi dal punto di vista tecnico e fisico".

Con la maglia dell' ha vissuto soltanto una breve parentesi, ora Saphir Taider gioca in con la maglia del : l'algerino ha ripercorso i suoi tempi nerazzurri, soffermandosi sul confronto di due attaccanti che in quel periodo stavano per approdare a Milano.

Ai microfoni di 'Passioneinter', il centrocampista algerino ha speso parole di elogio per il connazionale Belfodil, che proprio come lui non riuscì ad affermarsi con i colori nerazzurri:

“Guarda, non lo dico perché sono un suo connazionale, ma penso che avesse e tutt’ora abbia molte più qualità di Icardi dal punto di vista tecnico e fisico. Poi all’Inter hanno fatto una scelta diversa, non so perché, ma sai nel calcio non conta soltanto il campo. Per me Belfodil anche oggi che gioca in è molto più forte di Mauro. E non si può parlare nemmeno di eventuali problemi di testa, perché lui è molto forte anche mentalmente. Ma nel calcio non sempre il migliore va più lontano. Poi certo, Icardi ha fatto cose incredibili con l’Inter”.

