Szczesny e l'esordio di Buffon in Nazionale a Mosca: "Io nel 1997 giocavo a tennis"

Szczesny ha parlato in conferenza alla vigilia di Lokomotiv-Juventus: "Gioco in una delle squadre più forti d'Europa, contento del ritorno di Buffon".

Vigilia di per la che domani, vincendo a Mosca contro il , può ottenere la qualificazione agli ottavi di finale con due turni di anticipo.

In conferenza stampa, insieme al tecnico Sarri, è intervenuto Szczesny che in questa stagione si ritrova come secondo un certo Gianluigi Buffon.

"Sappiamo tutti che Gigi è sia un grande portiere che un grande uomo. Fare un altro anno con lui è una grande esperienza e una grande gioia. Poi avete visto che quando gioca è in forma e sta facendo benissimo, quindi siamo tutti molto contenti di averlo con noi".

Peraltro nel 1997, proprio a Mosca, Buffon fece il suo esordio in Nazionale e Szczesny ci scherza su.

"Io nel 1997 non giocavo ancora a calcio. Facevo un po' di tennis, ma ero molto molto scarso".

Il polacco poi si fa serio e fissa l'obiettivo per la partita di mercoledì sera contro il Lokomotiv.