Supercoppa Italiana 2021, sarà Juventus-Inter: quando si gioca

Dopo la vittoria in Coppa Italia, sarà la Juventus a sfidare l'Inter nella Supercoppa Italiana 2021: quando e dove si gioca.

Sarà ancora una volta Juventus-Inter. Dopo la doppia sfida di campionato, una vittoria a testa, e la semifinale di Coppa Italia che ha visto uscire vincente la Juventus, anche la Supercoppa Italiana 2021 metterà di fronte i bianconeri e i nerazzurri.

La squadra di Antonio Conte ci arriva ovviamente da campione d'Italia, titolo già sigillato da un paio di settimane. Dopo la vittoria in Coppa Italia, la Juventus raggiunge i meneghini: il 2-1 contro l'Atalanta dà a CR7 e compagni l'accesso ad un altro trofeo.

Era dal lontano 2005 che le due squadre non si sfidavano in un Supercoppa. I bianconeri si erano laureati campioni d'Italia, titolo poi revocato in seguito allo scandalo Calciopoli, mentre i nerazzurri avevano alzato la Coppa Italia. Si tratta anche dell'unico precedente: lo vinsero i nerazzurri 1-0 al supplementare.

SUPERCOPPA ITALIANA 2021: QUANDO E DOVE SI GIOCA

Non c'è ancora una data precisa per la Supercoppa Italiana 2021, così come non è ancora stata definita la sede. La data potrebbe variare tra l'estate 2020, solitamente agosto, oppure l'inverno, come già capitato anche in diverse altre occasioni.

Per quanto riguarda invece la location, servirà probabilmente attendere ancora alcune settimane per capire come si evolverà a livello globale la situazione della pandemia di Covid-19.