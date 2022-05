Supercoppa Europea 2022: data, squadre e dove vederla

Sarà un'estate pregna anche senza Mondiali, previsti a novembre, ed Europei, con la prossima edizione di scena nel 2024. I nuovi campionati nazionali al via, così come i preliminari dei maggiori tornei continentali. Non solo, viste le Supercoppe nazionali ed internazionali.

Ci sarà modo anche di vedere la nuova edizione della Supercoppa Europea 2022, l'edizione che vedrà di fronte la vincitrice della Champions League e dell'Europa League, entrambe relativamente alle stagioni 2020/2021. Il successo della Conference League, invece, non prevede una finalissima con un'altra vincitrice continentale.

CHI GIOCA LA SUPERCOPPA EUROPEA 2022?

La vincente tra Rangers ed Eintracht, ovvero la squadra che conquisterà l'Europa League il 18 maggio, e quella tra Liverpool e Real Madrid, la regina della Champions League di fine mese.

DOVE SI GIOCA LA FINALE?

In Finlandia, precisamente ad Helsinki. Il match è previsto il 10 agosto 2022 all'Olympic Stadium della capitale, impianto da 36.000 ristrutturato spesso (l'ultima volta nel 2020). Lo stadio ha ospitato gli Europei femminili nel 2009 e relativamente ad altri sport, gli Europei d'atletica del 2012.

DOVE VEDERE LA FINALE DI SUPERCOPPA EUROPEA

Su Prime Video, servizio di Amazon. Il match sarà disponibile anche nel 2023 e nel 2024. Basta accedere al sito ufficiale di Prime su pc e notebook, o scaricando l'app su cellulare, tablet o smart tv per assistare alla finalissima di Supercoppa Europea in diretta tv o streaming.

ALBO D'ORO SUPERCOPPA EUROPA: CHI HA VINTO PIÙ COPPE?

Barcellona e Milan, con cinque successi a testa, sono le squadre che hanno vinto più volte la Supercoppa Europea. Seguono Real Madrid e Liverpool a quattro. A tre c'è l'Atletico Madrid.