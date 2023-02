Superato un grave problema all’occhio: il Milan Primavera ritrova D’Alessio

Il gioiello del Milan è finalmente pronto a tornare in azione. Prelevato la scorsa estate dalla Roma, ottiene l’idoneità dopo sei mesi di stop.

Ha diciotto anni, può agire sia sull’out di destra che su quello di sinistra ed è considerato uno tra i migliori talenti del settore giovanile del Milan.

Cresciuto nella Roma e approdato in rossonero nell’estate del 2022, Leonardo D'Alessio ha messo alle spalle un problema ad un occhio che l’ha costretto ad un lungo stop ed ora può finalmente tornare a disposizione della Primavera del club meneghino e del suo allenatore Ignazio Abate.

A confermarlo è stato proprio il Milan attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Leonardo D'Alessio, al termine del periodo di sei mesi di convalescenza e cure per il problema all'occhio avuto nel mese di agosto 2022, è stato sottoposto, nella giornata di lunedì 6 febbraio, alla visita d'idoneità agonistica che ha avuto esito positivo.

Da oggi, con l'utilizzo di una maschera protettiva, il difensore del Milan Primavera torna a disposizione dell'allenatore Ignazio Abate. Bentornato Leo!”.

Il Milan aveva annunciato il 10 agosto 2022 il sorgere di un grave problema all’occhio che avrebbe tenuto D’Alessio lontano dai campi di gioco per un periodo di circa sei mesi.

“AC Milan comunica che la scorsa settimana il calciatore della Primavera Leonardo D'Alessio ha avuto un grave, quanto eccezionale, problema all'occhio tale da richiedere un ricovero all'Ospedale San Raffaele di Milano per gli approfondimenti e le cure del caso. Leonardo ora sta bene e nella giornata odierna è stato dimesso. Prima del ritorno all'attività sportiva dovrà seguire un periodo di convalescenza di sei mesi”.

Terzino destro dotato di ottime qualità tecniche e fisiche, è cresciuto prima nell’Atletico Duemila e poi alla Roma (insieme al fratello gemello Francesco) in giallorosso si è laureato campione d’Italia prima con l’Under 15 e poi con l’Under 17.

Colpo in prospettiva messo a segno dal Milan, vanta già una presenza con la Nazionale Under 18 ed ora, ottenuta l’idoneità agonistica, può finalmente iniziare la sua avventura in rossonero anche sul campo.