Super Napoli a Francoforte, Spalletti non si sbilancia: “Qualificazione 50 e 50”

Luciano Spalletti commenta la vittoria ottenuta dal Napoli sul campo dell’Eintracht: “Potevamo fare il terzo, ma va bene così”.

Un grande Napoli per una grande vittoria. La compagine partenopea si impone per 2-0 sul campo dell’Eintracht e vede farsi più in discesa la strada che conduce direttamente ai quarti di finale di Champions League.

Decisive sono state le reti di Osimhen e Di Lorenzo, ma più in generale gli uomini di Spalletti hanno dominato in lungo in largo, mostrando una volta di più di essere in un grande momento di forma.

Proprio il tecnico del Napoli, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni ‘Mediaset’, ha promosso la prova dei suoi ragazzi.

“La prestazione mi soddisfa molto, ho visto un Napoli che ha messo in campo la giusta personalità ed ha portato la partita dove voleva. Una grande prova, forse potevamo fare anche un goal in più, ma va bene anche così. La squadra non doveva sbilanciarsi alla ricerca del terzo goal ed ha ragionato con grande maturità. Oggi le vanno fatti i complimenti”.

L’Eintracht sarà chiamato a rimontare senza Kolo Muani (espulso), ma secondo Spalletti comunque la qualificazione è da considerarsi ancora in bilico.

“Per me siamo sempre 50 e 50. Dobbiamo giocare ancora una partita e basta un episodio per condizionarla. Non dobbiamo essere presuntosi, serve massima umiltà. Un sorriso? Posso essere contento anche senza sorridere. Dicono che giochiamo il miglior calcio d’Italia e siamo venuti qui a fare quello che si doveva fare. Gli avversari hanno fatto una partita all’italiana”.

Spalletti ha spiegato la partita da un punto di vista tattico.

“Oggi non dovevamo consentire all’avversario di comandare il gioco, perché erano schierati con un modulo tattico diverso dal nostro. Siamo stati bravi a non fargli mai iniziare l’azione. Abbiamo fatto bene, non li abbiamo fatti sistemare e la cosa è stata un vantaggio”.