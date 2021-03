'Sua altezza' Thorsby: è il miglior colpitore di testa del campionato

Nessuno come il norvegese della Sampdoria nella speciale classifica dei colpi di testa: sovrastato anche Milinkovic-Savic.

Morten Thorsby è ormai una certezza all'interno dello scacchiere a disposizione di Claudio Ranieri . Il centrocampista norvegese è un elemento di sicura affidabilità e, in questa stagione, sta svettando (è proprio il caso di dirlo) per una particolarità divenuta ormai il pezzo forte della casa: il colpo di testa.

Nella speciale graduatoria riservata ai migliori 'colpitori' del campionato, lo scandinavo è il leader assoluto, come riportato dal 'Secolo XIX'.

Il numero 18 della Sampdoria ha vinto la bellezza di 236 duelli aerei lasciando il vuoto alle sue spalle: al secondo posto, staccatissimo, c'è un certo Sergej Milinkovic-Savic 'fermo' a 179 e incalzato da Andrea Belotti (175) e da Dusan Vlahovic (174).

Il calciatore blucerchiato viaggia ad una media di 10,9 duelli a partita, con una percentuale di successo del 49,8%. Numeri impressionanti che certificano la sua funzionalità all'interno del progetto tecnico del tecnico romano.

E per non farsi mancare nulla, i goal realizzati in campionato sono 2. Come? Di testa, ovviamente.