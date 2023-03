Streich furioso: "Senza parole, dopo ogni fallo la Juve allontanava il pallone"

Il Friburgo esce dall'Europa League dopo la doppia sconfitta nei due match degli ottavi contro la Juventus. K.o allo Stadium per il goal di Di Maria, la formazione tedesca è stata sconfitta anche in casa causa rigore di Vlahovic e rete di Chiesa allo scadere.

Un match che ha visto diversi episodi da moviola e polemiche da parte di mister Christian Streich nel post gara.

All'allenatore del Friburgo non sono andati giù diversi episodi della gara contro la Juventus, tra cui il retropassaggio di Locatelli verso Szczesny per cui i suoi hanno protestato inutilmente nei confronti del direttore di gara Gozubuyuk.

on so perché non sia stato fischiato, era un retropassaggio intenzionale. E' difficile da accettare ma lo facciamo".