Europa League, ritorno ottavi: lo Sporting elimina l'Arsenal, avanti United e Siviglia

Sorpresa all'Emirates: Arsenal fuori con lo Sporting. Il Feyenoord dilaga con lo Shakhtar: 7-1. Ai Red Devils basta Rashford. Union SG nella storia.

Passa il turno la Juventus, che bissa il successo dell'andata battendo il Friburgo anche in Germania grazie a un rigore di Vlahovic e al raddoppio di Chiesa. Tutto facile anche per il Manchester United, che si impone per 1-0 in casa del Betis grazie a Rashford. Il Siviglia difende l'1-0 dell'andata e passa: non basta l'1-0 al Fenerbahçe. Goleada del Feyenoord: 7-1 allo Shakhtar.

Nella tranche di partite delle 21, quella in cui la Roma estromette la Real Sociedad, la grande sorpresa è all'Emirates: l'Arsenal viene eliminato ai calci di rigore dallo Sporting al termine di una doppia sfida infinita. il Bayer Leverkusen si impone facilmente in casa del Ferencvaros mentre, nell'ottavo tra sorprese, l'Union St. Gilloise batte ed elimina l'Union Berlino.

OTTAVI DI EUROPA LEAGUE, I RISULTATI DEL RITORNO

BETIS-MANCHESTER UNITED 0-1 (and. 1-4) [55' Rashford]

FENERBAHCE-SIVIGLIA 1-0 (and. 0-2) [41' Valencia]

FEYENOORD-SHAKHTAR 7-1 (and. 1-1) [9' Gimenez (F), 24' e 38' Kokcu (F), 49' e 60' Idrissi (F), 64' Jahanbakhsh (F), 66' Danilo (F), 87' Kelsy (S)]

FRIBURGO-JUVENTUS 0-2 (and. 0-1) [45' rig. Vlahovic, 95' Chiesa]

ARSENAL-SPORTING 1-1 (5-3 rig.) (and. 2-2) - [19' Xhaka (A), 62' Pote (S)]

FERENCVAROS-BAYER LEVERKUSEN 0-2 (and. 0-2) [3' Diaby, 81' Adli]

REAL SOCIEDAD-ROMA 0-0 (and. 0-2)

UNION SAINT GILLOISE-UNION BERLINO 3-0 (and. 3-3) [18' Teuma, 63' Amani, 94' Lapoussin]