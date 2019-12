Strefezza deciso: "La SPAL non molla un cazzo"

Autore del pareggio contro il Torino, Strefezza è apparso entusiasta per il primo goal in Serie A.

Un calciatore in continua crescita, che nella prossima estate probabilmente lascerà la , viste le tante squadre interessate. Gabriel Strefezza, esterno della squadra di Semplici, ha segnato la sua prima rete in contro il , un gran goal per il momentaneo 1-1.

Grande emozione per Strefezza, appena tornato a disposizione della SPAL dopo aver saltato il match contro il ed essere finito in panchina contro la , non al meglio. All'intervallo, ai microfoni di DAZN, l'ex Stabia è stato chiarissimo riguardo cosa pensa della sua squadra.

Nessuna censura, solo Strefezza:

"La Spal non molla un cazzo".

Come detto dunque prima rete in Serie A per Strefezza, che aveva già siglato goal in C e in B. Nel 2016 l'esordio in Serie B con la SPAL, prima dei prestiti a Juve Stabia e . La scorsa stagione ha convinto la squadra di Ferrara a riportarlo a casa: ora sta ripagando la fiducia.

Lo sognava da tempo, ora il goal in A: