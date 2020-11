Corriere dello Sport - Strappo con Lotito, Peruzzi può lasciare la Lazio

Angelo Peruzzi potrebbe lasciare la Lazio. Il club manager biancoceleste avrebbe avuto un duro confronto con Lotito a causa del caso Luis Alberto.

Quella tra Angelo Peruzzi e la è una lunga storia che, mai come questa volta, sembra realmente poter essere ad un passo dal definitivo capolinea. L’ex portiere, proprio in biancoceleste ha chiuso la sua carriera da calciatore nel 2007 dopo sette anni di militanza e in biancoceleste è poi tornato nel 2016, questa volta in veste di dirigente, per ricoprire il ruolo di club manager.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Peruzzi è molto apprezzato e rispettato all’interno dello spogliatoio della Lazio. E’ lui a fare da raccordo tra la squadra e la società e negli ultimi anni ha sempre svolto il suo lavoro alla perfezione.

A portare a quello che sarebbe un clamoroso addio, potrebbe essere lo strappo che si è venuto a creare la scorsa settimana con Claudio Lotito. La società infatti ha insistito per giorni per l’esclusione di Luis Alberto dalla partita con il , questo perché il giocatore si era resto protagonista di una polemica che in seno al club non era stata pienamente digerita, ma lo stesso Peruzzi si è schierato dalla parte di Simone Inzaghi, tutelando quindi il gruppo e le scelte tecniche dell’allenatore.

A non prender parte alla trasferta di Crotone è stato quindi lo stesso Peruzzi. L’ex portiere negli ultimi giorni ha tra l’altro anche deciso di non seguire da vicino il lavoro della squadra a Formello.

Secondo il club manager biancoceleste, l’uscita di Luis Alberto è stata infelice, ma il tutto poteva essere archiviato, per il bene della Lazio, con le scuse del giocatore ed un’inevitabile multa. Una posizione di fatto opposta a quella di Lotito e la cosa ha portato ad una discussione molto accesa.

Tare ed Inzaghi starebbero ora spingendo per un confronto chiarificatore dall’ex portiere ed il presidente della Lazio e non è escluso che già nelle prossime ore possa esserci un incontro decisivo.