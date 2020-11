Luis Alberto polemico con la Lazio: "L'aereo? Comprano cose ma non ci pagano nulla"

Il centrocampista della Lazio, che ha rinnovato fino al 2025, sbotta durante una diretta su Twich: "Comprano cose ma non ci pagano nulla".

E' un periodo decisamente complicato per la . Come se non bastasse il caos relativo ai tamponi, con tanto di inchieste in corso, ecco il duro sfogo social di uno dei giocatori più rappresentativi.

Luis Alberto, durante una diretta su Twich, ha mostrato tutto il suo malessere nei confronti della società. Alla base, pare, problemi di natura economica.

Ecco allora che l'aereo presentato ufficialmente dalla Lazio diventa l'occasione per una battuta al veleno nei confronti del club.

"Comprano cose, ma non ci pagano nulla".

Peraltro lo stesso Luis Alberto qualche ora prima aveva postato delle storie su Instagram in cui, pur senza specificare il destinatario, si era sfogato.

"Tutto molto bello, ma quando ci prendiamo cura del dentro? Fingere...”.

Luis Alberto ha da poco rinnovato il contratto con la Lazio fino al 2025, ma evidentemente qualcosa non è stato digerito dallo spagnolo. Intanto la polemica è servita.