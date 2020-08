Lo strappo di Conte, Di Canio sicuro: "Non vorrebbe Messi all'Inter"

Cosa c'è dietro il durissimo sfogo di Antonio Conte al termine di - ? Il tecnico ha assicurato che al centro delle sue preoccupazioni non c'è il calciomercato.

Parole che però non convincono del tutto Paolo Di Canio, ex calciatore oggi opinionista di 'Sky Sport', che anzi lancia la bomba.

"Se l'Inter decidesse davvero di affondare il colpo per Messi e gli avesse già detto che faranno di tutto per prenderlo, voi siete sicuri che Conte vorrebbe Messi all'Inter? Io dico di no. Significherebbe che si parlerebbe più di Messi che dell'Inter, come accade con Cristiano Ronaldo alla o anche di più".