Strakosha si congeda dalla Lazio: "Vado via con il mal di cuore"

Quella giocata sabato sera dalla Lazio all’Olimpico contro il Verona, resterà l’ultima partita di Thomas Strakosha con la maglia biancoceleste addosso.

Il portiere albanese, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, è giunto infatti alla fine di un’avventura iniziata nel lontano 2012.

Strakosha, per il quale si parla da tempo di un futuro in Premier League, in un’intervista rilascia a ‘Lazio Style Radio’, non ha nascosto la sua emozione.

“Ringrazio la Lazio, se sono ciò che sono oggi lo devo a questa società, ai suoi tifosi, allo staff e a tutti i compagni che ho avuto dalla Primavera ad oggi. Sono arrivato che ero un ragazzino e vado via con il mal di cuore da uomo. Tutte le cose belle iniziano ed hanno una fine, è stato un viaggio bellissimo. Spero di aver regalato un sogno ai bambini: quello di credere che si può arrivare in prima squadra. Arrivare in Champions con la Lazio ha rappresentato la realizzazione del mio sogno”.

Per Strakosha è arrivato il momento di guardare oltre.

“La Lazio avrà in me sempre un tifoso speciale. Io non ho parlato con altri club fino ad oggi proprio per rispetto di questa società. Auguro alla Lazio tutto il meglio, ora è arrivato il momento di guardare al futuro”.