Strakosha lascia la Lazio e va al Fulham a parametro zero: trattativa in chiusura

Dopo un decennio esatto, intervallato da una stagione in prestito alla Salernitana, Thomas Strakosha lascia la Lazio. Questa volta definitivamente. È praticamente fatta per il trasferimento del portiere albanese a parametro zero al Fulham, formazione neopromossa in Premier League dopo aver trionfato in Championship.

A riportarlo è 'Sky Sport', secondo cui la trattativa tra Strakosha e il Fulham è ormai in chiusura. Non mancherebbero che gli ultimi dettagli da sistemare, prima che il portiere firmi un contratto della durata di quattro anni, fino al 2026.

Un esito prevedibile, considerato che il contratto di Strakosha con la Lazio scade tra poco più di un mese, il prossimo 30 giugno. Anche se l'albanese, inizialmente scalato dietro a Pepe Reina nelle gerarchie di Maurizio Sarri e incappato in una clamorosa papera in casa del Galatasaray in Europa League, nel corso della stagione ha saputo riprendersi il posto da titolare.

Lazio-Verona sarà dunque l'ultima partita di Strakosha con la maglia della Lazio. Un'avventura cominciata nel 2012, quando il club biancoceleste prelevò il figlio d'arte dai greci del Panionios, la squadra dove aveva militato anche il padre Foto, sfidando proprio la Lazio nella Coppa delle Coppe 1998/99.

Strakosha non sarà l'unico componente della rosa della Lazio a lasciare Roma a parametro zero. Negli scorsi giorni Lucas Leiva aveva già annunciato l'addio, mentre Luiz Felipe si è promesso al Betis. Da capire anche la situazione dello stesso Reina, pure lui in scadenza, anche se nel suo contratto è presente una clausola automatica di rinnovo.