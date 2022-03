Luiz Felipe non rinnova con la Lazio: è ad un passo dal Betis

Il rush finale di stagione e poi l'addio. Sta per volgere al termine l'avventura di Luiz Felipe con la maglia della Lazio.

Il difensore italo-brasiliano, il cui contratto con i biancocelesti giungerà a naturale scadenza il prossimo 30 giugno, ha deciso di non prolungare il legame con il club capitolino nel quale milita dalla stagione 2017-2018.

Ad attenderlo, infatti, c'è un'avventura nuova di zecca sul palcoscenico della Liga spagnola dove, salvo non preventivati colpi di scena, vestirà la maglia del Betis.

L'articolo prosegue qui sotto

Tra il centrale classe 1997 e il club di Siviglia l'accordo è praticamente raggiunto nonostante rimangano alcuni dettagli in via di definizione, come riportato da 'Sky Sport'.

L'esperienza tricolore di Luiz Felipe è ormai vicina alla conclusione e le ultime otto giornate di campionato rappresenteranno i suoi ultimi frame in biancoceleste.

Il calciatore nativo di Colina - e convocato da Mancini per gli spareggi mondiali - è sbarcato nella Capitale nell'estate del 2016 dopo la parentesi in B con la Salernitana. Da quel momento sono arrivate 140 presenze ufficiali condite da 2 goal e 5 assist.