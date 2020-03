La stoccata di Stoichkov a Ronaldo: "Non lo intervisto, io parlo con i migliori"

E’ stato uno dei più grandi campioni in assoluto della sua generazione ed ora che ha appeso da anni gli scarpini al chiodo e che sembra aver messo da parte la sua carriera da allenatore, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso: quello dell’intervistatore.

Messo sotto contratto da un’emittente televisiva di Miami, Hristo Stoichkov ha già avuto modo di intervistare moltissime tra le più grandi personalità del mondo del calcio.

Un ruolo che gli piace molto, così come ammesso a Mundo Deportivo.

“Ho intervistato più di 50 fenomeni provenienti da ogni parte del mondo, potrei farci un DVD e non escludo che lo farò”.

Stoichkov ha ammesso di avere una naturale predilezione per coloro che provengono dal mondo .

“Non posso dire qual è l’intervista alla quale tengo di più, ma le più facili sono quelle che faccio con coloro che provengono dal Barça, la mia famiglia. Quando parlo con Messi mi capisce perché abbiamo vissuto le stesse cose, come vincere il Pallone d’Oro o essere un giocatore importante. Non ce ne saranno altri come lui”.