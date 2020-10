Stipendi Milan 2020/2021: gli ingaggi dei rossoneri

Comanda Ibrahimovic, segue Gigio Donnarumma: ecco la classifica completa degli ingaggi del Milan per la stagione 2020/2021.

Zlatan Ibrahimovic è il più pagato del . E a seguire c'è Gigio Donnarumma. I due elementi più in vista della rosa di Stefano Pioli, dunque, comandano la classifica degli ingaggi per la stagione 2020/2021, per un totale di 90 milioni lordi.

Ecco dunque la graduatoria completa dei giocatori del Milan in base agli stipendi netti che percepiranno nell'attuale stagione (fonte: Gazzetta dello Sport).

Stipendi Milan 2020/2021