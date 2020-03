Monaco, stangata per Gelson Martins: 6 mesi di squalifica

L'ala del Monaco aveva spinto l'arbitro nella partita dello scorso febbraio: ora è arrivata la sentenza. La sua stagione è terminata in anticipo.

Sei mesi di squalifica per aver spinto ripetutamente l’arbitro. Questa la pesantissima punizione confermata dalla nei confronti di Gelson Martins, ala del , che termina di fatto la sua stagione calcistica con circa tre mesi d’anticipo.

L’ala portoghese ex Lisbona e Atlético Madrid lo scorso 1 febbraio si era reso protagonista del folle gesto nella partita contro il . Se l’era presa con Lesage, direttore di gara, per un cartellino rosso mostrato al compagno di squadra Bakayoko.

Una doppia spinta che gli è valsa ovviamente il cartellino rosso dopo 34 minuti, ma soprattutto la pesantissima squalifica. Inizialmente era stato deciso uno stop a tempo indeterminato, in attesa della sentenza della commissione disciplinare.

La squalifica è partita il 6 febbraio e sarà valida dunque fino al 6 agosto. Il Monaco ha condannato il gesto in un comunicato, definendola però eccessiva per un giocatore che non ha mai subito sanzioni disciplinari in carriera.

Termina la stagione con 4 goal e, forse, l’addio definitivo agli Europei con il , nonostante non venga convocato dal settembre 2018.

Gelson Martins era stato al centro delle polemiche anche per un trasferimento dallo Sporting all’Atlético a parametro zero nell’estate 2018, a causa del caos nella società lusitana.