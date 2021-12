I 100.000 contagi giornalieri registrati in Italia a fine dicembre portano a nuove decisioni da parte del governo. Anche in ambito sportivo e in particolare calcistico, vista la decisione da parte di comitato tecnico scientifico e politica: meno spettatori allo stadio da gennaio 2022.

Il massimo livello degli stadi di Serie A, e non solo, sarà nuovamente al 50% - con i posti a scacchiera -, dopo i mesi al 75%. Questo per quanto riguarda gli impianti all'aperto, mentre quelli al chiuso, nei vari sport, scende al 35%. Si torna indietro dunque, per fronteggiare la mole massiccia di contagi.

Non è passato invece il tetto di massimo 5000 spettatori richiesto da diversi membri di una parte degli scienziati: per accedere a San Siro, l'Olimpico e il resto degli impianti italiani servirà anche nel 2022 il green pass rafforzato, ormai essenziale per gli eventi, di ogni tipo, in Italia.

Chi potrà recarsi allo stadio dopo la sosta e in attesa di nuove disposizioni? Chi è guarito dal covid da meno di sei mesi o è stato vaccinato con due o tre dosi, ottenendo il super green pass per una validità massima di nove mesi, tre in meno rispetto alla durata prevista in passato.

QUANTI SPETTATORI AL 50% NEGLI STADI DI SERIE A?