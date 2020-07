Gli squalificati di Serie a dopo la 29ª giornata: fermati Immobile e Caicedo

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni dopo le prime gare del 29° turno di Serie A: sono nove i giocatori fermati.

In attesa che si chiuda il 29° turno di campionato, sono già nove i giocatori fermati dal Giudice Sportivo per quanto accaduto nel corso delle gare giocate tra martedì e mercoledì.

Come ampiamente previsto, la perderà due tra i suoi attaccanti più importanti in vista della sfida in programma con il il 4 luglio all’Olimpico: Ciro Immobile e Felipe Caicedo. Entrambi già diffidati sono stati ammoniti nel corso dell’ultima uscita contro il e quindi è scattata automaticamente la squalifica.

Fermato per un turno anche Marco D’Alessandro (salterà la ), a causa dell’espulsione rimediata nel corso del primo tempo di -Milan, oltre ad Hernani del (salterà la ), Rogerio del (per lui niente ), Luca Pellegrini del (non ci sarà contro l’ ), Pessina del (salterà il ), Schone del (non ci sarà nello scontro salvezza contro l’ ) e Thorsby della Sampdoria (niente SPAL).

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Ecco nel dettaglio la lista dei giocatori che salteranno il 30° turno di :

UN TURNO

D’ALESSANDRO (SPAL)

HERNANI (PARMA)

CAICEDO E IMMOBILE (LAZIO)

ROGERIO (SASSUOLO)

PELLEGRINI (CAGLIARI)

PESSINA (VERONA)

SCHONE (GENOA)

THORSBY (SAMPDORIA)