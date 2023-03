Squalifica Kumbulla, la decisione: due turni di stop per il calcio a Berardi

Marash Kumbulla è stato fermato per due giornate dal Giudice Sportivo: salterà il derby contro la Lazio e la gara contro la Sampdoria.

Il calcio a Berardi al termine del primo tempo della gara dell'Olimpico, costato il calcio di rigore al Sassuolo e la sua espulsione, costa caro a Marash Kumbulla: il difensore della Roma è stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo.

L'ex difensore del Verona, come si legge dal comunicato emesso nel primo pomeriggio, è stato fermato

"per avere, al 47° del primo tempo, con giuoco in svolgimento, con il pallone nelle mani del proprio portiere, colpito con un calcio alla gamba un calciatore della squadra avversaria".

Il "calciatore della squadra avversaria" in questione, come già ricordato, è Domenico Berardi: inizialmente fermato in qualche modo da Rui Patricio, il mancino del Sassuolo è rimasto a terra nei pressi della porta giallorossa, provocando un impeto di nervosismo da parte di Kumbulla, con tutto quel che ne è conseguito.

Lo stesso Kumbulla, come detto, salterà ora le prossime due partite di campionato privando José Mourinho di un possibile cambio nel pacchetto difensivo: il centrale albanese non ci sarà nel derby contro la Lazio di domenica prossima, ma guarderà dalla tribuna anche la gara contro la Sampdoria in programma a inizio aprile, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.

L'elenco completo degli squalificati dopo la 26ª giornata

DUE GIORNATE

Kumbulla (Roma)

UNA GIORNATA

Giroud (Milan)

Vecino (Lazio)

Ruan (Sassuolo)

Rincon (Sampdoria)