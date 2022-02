Caos Inter-Milan: due giornate per Bastoni, una per Inzaghi ed Hernandez, multato Lautaro

Lautaro Martinez giocherà Napoli-Inter, Alessandro Bastoni no. E' questa la decisione del giudice sportivo dopo il Derby meneghino, pregno di polemiche e con ufficialità in vista del big match arrivate nella giornata di martedì. Il difensore nerazzurro non sarà a disposizione della società nerazzurra per la gara di sabato. Non di Simone Inzaghi, anch'esso fermato e non presente in panchina per l'anticipo del prossimo turno.

Un fulmine a ciel sereno per i tifosi dell'Inter, che negli ultimi due giorni avevano discusso sulla possibile assenza di Lautaro Martinez, ma non su uno dei tre centrali titolari a disposizione del tecnico interista. Bastoni è stato squalificato per due turni, non solo per il match contro il Napoli.

Perchè Bastoni è stato squalificato dal giudice sportivo? Mastrandea spiega il motivo:

"per avere, al termine della gara rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione ingiuriosa, reiterando tale atteggiamento due volte, nonostante l’invito a trattenersi; infrazione rilevata da un Assistente".

Bastoni dovrà saltare dunque il match contro il Napoli, alla pari di quello contro il Sassuolo del 20 febbraio. E Lautaro? Sarà regolarmente in campo al Maradona, vista la sola multa comminata da 10.000 euro:

"per avere, al 50° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto reiteratamente ad un calciatore avversario espressioni insultanti, mentre quest’ultimo abbandonava il recinto di giuoco; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".

Per Napoli-Inter a guidare i nerazzurri dalla panchina ci sarà il vice di Inzaghi, Massimiliano Farris. L'ex tecnico della Lazio, oltre al pagamento di 15.000 euro, salterà il prossimo turno:

"per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, avvicinandosi al Direttore di gara, proferito nei confronti del medesimo espressioni gravemente irriguardose".

Sempre a proposito di Derby, Theo Hernandez dovrà rinunciare solamente alla gara di domenica 13 contro la Sampdoria. Anche per l'esterno rossonero una multa, in questo caso da 5000 euro.

Sempre relativamente alla Serie A, un turno per Zaniolo, l'altro protagonista delle polemiche all'interno dell'infuocato 24esimo turno di Serie A.