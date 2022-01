I vice-allenatori di Serie A: tutti i secondi della massima serie

Protagonisti nell'ombra, essenziali per le sorti di ogni squadra. I vice-allenatori di Serie A sono protagonisti, ma spesso poco pubblicizzati e conosciuti dal grande pubblico, almeno fino alle gare guidate in prima persona, causa squalifiche o indisponbilità varie da parte dell'allenatore in carica.

Juventus, Inter, Milan, Roma e il resto delle squadre di Serie A hanno vice-allenatori celeberrimi, che hanno scelto una carriera da secondo, o in alternativa nomi meno noti che provano a farsi spazio per poi provare ad andare avanti come tecnico principale.

Ma nello specifico, chi sono i venti vice-allenatori? Il secondo di Allegri alla Juventus è Landucci, mentre dietro Pioli lavora Murelli. Inzaghi conta su Massimiliano Farris, mentre Mourinho ha cambiato tra fine 2021 e inizio 2022 optando per l'ex giocatore della Sampdoria, Salvatore Foti.

GLI ALLENATORI IN SECONDA DI SERIE A