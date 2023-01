L'unica imbattuta d'Europa: la Stella Rossa resiste solitaria

Dopo le sconfitte di Benfica, PSG e Napoli, la squadra di Belgrado riamne l'unica a non aver ancora perso in giro per il Continente.

Una dopo l'altra, nelle ultime due settimane, sono cadute per la prima volta. Dal PSG al Napoli, passando per il Benfica, le squadre imbattute d'Europa sono crollate, scoprendo il fianco ai successi delle avversarie. Capaci di mettere a terra compagini che guidano il proprio campionato, ma con una prima casella di k.o ora non più illibata. Oltre i grandissimi tornei del Vecchio Continente, però, c'è ancora alta la bandiera della Stella Rossa.

La squadra serba non solo è capolista in fuga del campionato serbo, ma risulta essere l'unica squadra tra i migliori venti campionati d'Europa, dunque allargando sensibilmente lo spettro generale dei tornei, a non aver ancora subito una sconfitta nel corso del 2022/2023.

Miglior attacco con 50 reti, miglio difesa con appena 7 goal incassati, e un campionato che sembra essere totalmente nelle mani della formazione guidata da Milos Milojevic, approdato a Belgrado dopo l'esperienza in terra svedese (Malmø) in cui ha sostituito Dejan Stankovic, tornato in Italia per la Sampdoria.

Curiosamente, nonostante abbia il miglior attacco, la Stella Rossa non ha un capocannoniere unico su cui contare. Un pregio, visto che la squadra di Milojevic può portare diversi marcatori in rete: fin qui sono stati ben quattordici i giocatori che si sono divisi il totale realizzativo nelle prime 19 giornate del campionato.

Un campionato attualmente fermo per la sosta invernale, che riprenderà a inizio febbraio. Per la Stella Rossa ci sarà l'incontro contro il Vojvodina, nella speranza dei tifosi di continuare ad essere imbattuta e allontanare i rivali di sempre del Partizan, capaci di conquistare il torneo per l'ultima volta solamente nel 2017.

Se Borjan è il portiere titolare, nonchè capitano, in attacco i goal passano soprattutto dall'ex atalantino Pesic (7 reti) e Katai, primatista (9). Dominatrice della Superliga, la Stella Rossa non è però riuscita a farsi strada in Europa, visto e considerando come la stagione di Europa League si è conclusa con l'ultimo posto nel girone H e l'eliminazione da ogni competizione continentale.

Belgrado e il campionato serbo vedono la Stella Rossa in testa, ma fuori dalla patria le soddisfazioni - vedi la Champions League conquistata negli anni '90 - sono ormai legate a decenni fa.

I tifosi sono delusi per le prestazioni in Europa, ma la possibilità dell'ennesimo titolo e l'attuale titolo di unica imbattuta del Continente, fanno dimenticare tutto. Ultimi posti ed eliminazioni.