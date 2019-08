Sporting all'attacco: vuole un risarcimento per il trasferimento di Rafael Leao al Milan

Il club portoghese contro il Lille: "Chiederemo un risarcimento dovuto per i diritti del giocatore di cui siamo stati illegalmente privati".

Torna a ruggire lo , che nell'ultimo anno ha spesso attaccato le nuove squadre dei suoi ex giocatori. Il club lusitano, come noto, avev dovuto rinunciare a diversi suoi elementi, che avevno deciso di abbandonare il club sia a seguito di un'aggressione subita dai tifosi dello stesso club di Lisbona, sia per problemi finanziari.

Rafael Leao è approdato ufficialmente al Milan ed ora lo Sporting chiede un risarcimento in virtù dei 35 milioni spesi dai rossoneri per strapparlo al . Il club di Lisbona infatti è al centro di una diatriba legale con il team francese dopo l'addio del portoghese.

Dopo l'ufficialità dell'affare Rafael Leao, lo Sporting ha pubblicato una dettagliata nota sul proprio sito:

"Continuamo a ritenere che il giocatore Rafael Leao non abbia avuto motivi per recedere dal contratto sportivo che lo legava allo Sporting CP. Continueremo ad impegnarci per far valere i propri diritti nelle autorità competenti e, soprattutto, con la FIFA, dove chiederemo al Lille il risarcimento dovuto per i diritti del giocatore di cui siamo stati illegalmente privati, il cui valore è illustrato dal trasferimento appena annunciato".

Lo Sporting non vuole che il Lille incassi senza benefici per sè:

"Il club farà del suo meglio per garantire che i trasgressori non ne traggano beneficio, come impongono le regole del gioco e l'etica delle relazioni tra club".

Un dejaà-vù, visto che anche nei confronti dell' lo Sporting continua a chiedere cifre enormi per il trasferimento di Gelson Martins, altro giocatore che nell'estate del 2018 ha lasciato Lisbona per un nuova avventura fuori dai confini portoghesi.