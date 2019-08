Calciomercato Milan, Rafael Leão è ufficiale: arriva dal Lille a titolo definitivo

Il Milan ha completato l'acquisto di Rafael Leão dal Lille: il portoghese arriva a titolo definitivo, nuovo rinforzo in attacco per Marco Giampaolo.

Il ha completato l'acquisto di Rafael Leão dal : nuovo rinforzo in attacco per Marco Giampaolo, come ufficializzato dal club di Via Aldo Rossi con una nota ufficiale. La punta arriva a titolo definitivo e ha sottoscritto un contratto di 5 anni fino al 2024 con la sua nuova squadra.

"AC Milan (il Club) comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal LOSC Lille il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafael Alexandre da Conceiҫão Leão. L'attaccante portoghese approda al Club rossonero a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto quinquennale ".

Sebbene le cifre ufficiali dell'accordo con il club francese non siano state ancora rese note, l'operazione dovrebbe costare complessivamente ai rossoneri 30 milioni di euro , 25 milioni più il cartellino di Thiago Djalò , giovane portoghese che farà il percorso inverso rispetto a Leão.

L'attaccante lusitano. alla sua prima stagione in , ha collezionato 8 reti in 24 presenze con il Lille lo scorso anno. Ora per lui, classe 1999, che guadagnerà 2 milioni di euro più bonus a stagione, si apre una nuova avventura a tinte rossonere in .