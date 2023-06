Sport - L’Al-Hilal vuole chiudere per Messi: pronto ad annunciarlo il 6 giugno

Lionel Messi potrebbe essere ad un passo dal legarsi ad una nuova squadra: ad attenderlo ci sarebbe un ingaggio astronomico.

Giunto al termine della sua avventura al PSG, Lionel Messi è pronto ad iniziare una nuova avventura.

Nel corso degli ultimi mesi si è parlato molto della sua prossima destinazione e, a quanto pare, oggi c’è un club che più di tutti è vicino ad assicurarsi la sua firma: l’Al-Hilal.

Secondo quanto appreso da 'Sport' da fonti interne alla società, il club dell’Arabia Saudita non solo si è spinto molto avanti nelle trattative, ma è pronto ad annunciare già il prossimo 6 giugno al mondo quello che sarebbe uno dei colpi più clamorosi dell’intera storia del calcio.

Pur di convincere l’argentino ad accettare la destinazione, l’Al-Hilal ha messo sul tavolo un’offerta astronomica. Diverse fonti parlano infatti di un contratto da qualcosa come 400 milioni di euro a stagione, ovvero il doppio di quanto guadagna il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, all’Al-Nassr.

Si tratta ovviamente di una cifra mai elargita nella storia del calcio e che avrebbe di Messi il giocatore più pagato di ogni tempo.

Il club avrebbe già organizzato tutto per chiudere l’operazione ed annunciarla a livello globale e dunque non manca che l’ultimo ’sì’ da parte del giocatore.

Sulle tracce di Messi che anche il Barcellona, il club nel quale si è consacrato come uno dei più grandi fuoriclasse di ogni tempo, ma il club catalano non è ancora nelle condizioni di presentare un’offerta formale.

L’Al-Hilal, il club più titolato dell’Arabia Saudita, in questa stagione si è classificato solo al terzo posto in campionato e quindi, qualora l’operazione Messi dovesse concludersi positivamente, il campionissimo argentino non avrebbe la possibilità di partecipare a competizioni internazionali.