Spinazzola 'vede' il rientro in campo: possibile debutto stagionale in Roma-Bologna

Un calvario durato 10 mesi, iniziato quel 2 luglio che ha cambiato per sempre la sua carriera: Leonardo Spinazzola alla fine si è laureato campione d'Europa con l'Italia, senza però poter dare il suo contributo a partire dalla semifinale, con la rottura del tendine d'Achille rimediata ai quarti contro il Belgio a rendere un po' meno dolce il suo personale trionfo.

Ora, a quasi un anno da quel terribile infortunio, per l'ex Juventus potrebbe essere giunto il momento tanto atteso del ritorno in campo: come riportato dal 'Corriere dello Sport', Roma-Bologna potrebbe essere l'occasione giusta per rivederlo di nuovo all'opera sulla corsia mancina.

Non dal primo minuto ovviamente, ma nel finale di partita per assecondare il processo di un graduale ritorno alla normalità, previsto con l'avvio della prossima preparazione estiva: troppo importante, infatti, non bruciare le tappe per evitare di incorrere in una ricaduta che getterebbe nello sconforto la Roma e lo stesso giocatore, seguito da vicino in questi mesi dal professor Lempainen, colui che lo operò a Turku in Finlandia.

Il 'flirt' di Spinazzola con la normalità, d'altronde, è in corso da un mese con le convocazioni successive al ritorno agli allenamenti in gruppo, tanto che il momento dell'esordio sarebbe già potuto arrivare a San Siro contro l'Inter, salvo poi posticipare il grande evento alla luce dell'andamento del match vinto dai nerazzurri.

Mourinho potrebbe concedere all'esterno umbro la gioia del ritorno nello scenario dell'Olimpico, che per la circostanza indosserà l'abito di gala: previsto il sold out, esito scontato anche per quanto riguarda il ritorno della semifinale di Conference League in programma giovedì, quando a spingere i giallorossi al cospetto del Leicester ci saranno oltre 60mila spettatori. Il dodicesimo uomo in campo, impaziente di vedere all'opera Spinazzola con le sue scorribande sulla fascia sinistra.