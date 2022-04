Roma-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ROMA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Bologna

• Data: domenica 1 maggio 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Si entranell'ultimo miglio di Serie A, con la Roma alla ricerca di conferme e di un posto diretto per la prossima Europa League.

I giallorossi ospitano all'Olimpico il Bologna, squadra salva matematicamente ma che non ha intenzione di regalare nulla a nessuno.

Ne sa qualcosa l'Inter, uscita sconfitta dalla trasferta al Dall'Ara e ridimensionata nelle sue ambizioni scudetto. La Roma di Mourinho cerca però riscatto dopo il ko in campionato contro i nerazzurri e la trasferta europea contro il Leicester.

Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

ORARIO ROMA-BOLOGNA

La partita di campionato tra Roma e Bologna si giocherà domenica 1 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Fischio d’inizio previsto per le ore 20:45.

DOVE VEDERE ROMA-BOLOGNA IN TV

La partita sarà trasmessa da DAZN in esclusiva e potrà essere vista con una smart tv di ultima generazione collegata all’app della piattaforma. Si può anche ricorrere a un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

ROMA-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

La gara tra giallorossi e felsinei si può seguire anche in streaming sempre grazie a DAZN. Per farlo basterà collegarsi da pc al sito ufficiale oppure scaricare l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Edoardo Testoni il telecronista designato da DAZN per raccontare le azioni di Roma-Bologna. Vicino a lui al commento tecnico c'è Simone Tiribocchi.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti sull'incontro di Serie A tra Roma e Bologna saranno disponibili anche su GOAL, con la nostra diretta testuale che vi accompagnerà passo passo dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni salienti.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BOLOGNA

Mourinho può far rifiatare qualche elemento della rosa dopo le fatiche di Conference League. Rui Patricio non è tra questi e sarà a difesa dei pali, mentre in difesa Kumbulla dà un turno di riposo a Smalling. La squalifica di Sergio Oliveira riporta Veretout a centrocampo insieme a Cristante, mentre Mkhitaryan è in dubbio dopo il problema muscolare di Leicester. Pellegrini e Zaniolo dietro a Abraham.

Il Bologna risponde con il 3-5-2. L'ex romanista Skorupski torna all'Olimpico a difesa della porta rossoblu, con la linea difensiva a tre composta da Soumaoro, Medel e Theate. De Silvestri e Hickey laterali di centrocampo, con Svanberg, Schouten e Soriano nel cerchio centrale. Barrow e Arnautovic la coppia d'attacco.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic