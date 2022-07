Spezia-Bochum 1-2: di Agudelo il goal della bandiera per gli Aquilotti

Il nuovo Spezia di Luca Gotti viene sconfitto dal Bochum nella sua seconda uscita stagionale. A Bressanone finisce 2-1 per i tedeschi.

Seconda amichevole di precampionato e prima sconfitta per lo Spezia. La compagine guidata da Luca Gotti, dopo essersi imposta agevolmente nel primo test contro il Gherdeina, è caduta contro i tedeschi del Bochum.

A Bressanone, nonostante il risultato finale, gli ‘Aquilotti’ mostrano buone cose, facendosi preferire per almeno un’ora di gioco. La prima frazione è quasi tutta di marca ligure e la prima vera occasione da rete capita sui piedi di Nzola che però, da ottima posizione, si fa respingere la sua conclusione da Rienmann.

Dopo una buona prima frazione di gioco, conclusa con un altro tentativo di Nzola, Gotti rivoluziona la formazione nella ripresa, mandando in campo elementi molto attesi come Gyasi, Agudelo e Verde. Il canovaccio tattico della partita non cambia, ma al 63’ è il Bochum a passare: Asano si invola in contropiede verso Zoet, supera Hristov con una sterzata e con un tiro preciso mette il pallone sul primo palo della porta difesa dal portiere dello Spezia. E’ 1-0.

Appena un paio di minuti più tardi la compagine tedesca trova anche il raddoppio: su un calcio d’angolo è Losilla, lasciato colpevolmente troppo solo in area di rigore, a insaccare di testa.

Lo Spezia prova a spingere sull’acceleratore nel finale all’86’ trova con Agudelo il bel goal dal limite che serve a rendere meno pesante il passivo.

IL TABELLINO

SPEZIA-BOCHUM 1-2

MARCATORI: 63’ Asano (B), 66’ Losilla (B), 86’ Agudelo (S)

SPEZIA PT (3-5-2): Zoet; Vignali, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kornvig, Sala, Maggiore, Bastoni; Nzola, Antiste.

SPEZIA ST (3-5-2): Zoet; Hristov, Kiwior, Vignali (Capradossi); Podgoreanu, Agudelo, Sala (Bertola), Maggiore (Ellertsson), Gyasi; Verde, Nzola.

BOCHUM (4-4-2): Riemann; Osei-Tuti, Masovic, Lambropoulos, Stafylidis: Janko, Osterhager, Losilla, Holtmann; Stoger, Zoller.