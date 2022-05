Spezia-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SPEZIA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Spezia-Atalanta

Spezia-Atalanta Data: 08-05-2022

08-05-2022 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport (251 del satellite)

(251 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Atalanta sul campo dello Spezia in occasione del 36° turno di Serie A.

A tre giornate dalla fine, lo Spezia di Thiago Motta conserva un tesoretto di cinque punti sulla zona retrocessione, nonostante i liguri siano reduci da tre sconfitte consecutive. L'ultima in ordine cronologico è stata quella rocambolesca contro la Lazio, capace di imporsi 4-3 al Picco grazie al contestato goal di Acerbi al 90'.

Al Picco arriva un'Atalanta a digiuno di vittorie da due gare e reduce dal doppio pareggio casalingo contro Torino e Salernitana. In classifica, i nerazzurri condividono il settimo posto con la Fiorentina - piazzamento buono per la Conference League - a tre lunghezze dal tandem Lazio-Roma che, ad oggi, finirebbero invece in Europa League.

All'andata al Gewiss Stadiun fu goleada nerazzurra: 5-2 griffato dai goal di Zapata, Muriel, Malinovskyi e dalla doppietta di Pasalic. Per i bianconeri, doppio squillo di Nzola.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Spezia-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SPEZIA-ATALANTA

Spezia-Atalanta è in programma per domenica 8 maggio 2022 allo Stadio Picco di La Spezia. Calcio d'inizio alle ore 12.30.

DOVE VEDERE SPEZIA-ATALANTA IN TV

Il confronto tra Spezia e Atalanta verrà trasmesso in diretta su DAZN: una volta sottoscritto l'abbonamento sarà possibile scaricare l'app su smart tv compatibile, su Xbox, PlayStation, oppure attraverso Amazon Fire Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.

La gara del Picco verrà trasmessa in diretta e in coesclusiva anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (251 del satellite)

SPEZIA-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

Spezia-Atalanta sarà visibile in diretta streaming sia su DAZN che su Sky Go. Due le opzioni: scaricare le relative app su smartphon e tablet o in alternativa accedere ai rispettivi portali ufficiali tramite pc o notebook.

Un'altra opportunità è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistando il ticket 'Sport' si potrà selezionare la diretta della partita dalla programmazione.

Il racconto di Spezia-Atalanta sarà disponibile anche sul sito di GOAL grazie alla tradizionale diretta scritta del match.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per quanto riguarda DAZN, saranno Federico Zanon e Sergio Floccari a raccontare il match di La Spezia. Sky, invece, ha affidato la telecronaca di Spezia-Atalanta alla coppia Riccardo Gentile-Lorenzo Minotti.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-ATALANTA

Thiago Motta ritrova Provedel in porta dopo l'annullamento della squalifica. In attacco c'è Manaj, sostenuto probabilmente da Verde, Agudelo e Gyasi. A centrocampo Maggiore con Kiwior, mentre in difesa sarà linea a quattro: Amian, Erlic, Nikolaou e l'ex Reca.

In casa nerazzurra spera Maehle, anche se Hateboer resta in vantaggio. Zappacosta a sinistra, de Roon-Freuler a centrocampo. In attacco c'è Pasalic a supporto del duo Zapata-Muriel. In difesa Djimsiti insidia Scalvini, con Demiral e Palomino dall'inizio a protezione di Musso.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Gyasi; Manaj. All. Thiago Motta.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini