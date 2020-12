Sparta Praga-Milan, le formazioni ufficiali: Maldini e Colombo titolari

Nello Sparta Praga fuori le vecchie conoscenze Krejci e Hancko. Milan con Tatarusanu, Kalulu e Krunic, turnover totale: Duarte in campo dopo un anno.

SPARTA PRAGA (3-5-2): Nita; Lischka, Pavelka, Vitik; Wiesner, Sacek, Soucek, Karabec, Polidar; Minchev, Plavsic

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Duarte, Kalulu, Dalot; Tonali, Krunic; Castillejo, Maldini, Hauge; Colombo.

il Milan sfiderà lo Sparta a Praga.

Lo Sparta sceglie Michev e Plavsic come punte, mentre Wiesner e Poilidar agiranno sulle fasce di centrocampo. Interni Sacek, Soucek e Karabec. In porta spazio per Nita, difeso da Lischka, Pavelka e Vitik. Fuori l'ex , Krejci e l'ex , Hancko.

Turnover totale per Pioli, che si affida al giovane Colombo come prima punta, supportato da Hague, Maldini e Castillejo nel 4-2-3-1. In mezzo c'è Krunic con Tonali, mentre in porta gioca Tatarusanu. Esterni di difesa Conti e Dalot, dal 1' come centrali Kalulu e Duarte. Quest'ultimo non giocava titolare con i rossoneri dal novembre 2019.