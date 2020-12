Sparta Praga-Milan dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Già qualificato agli ottavi, ora il Milan punta al primo posto nel girone: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streming.

SPARTA PRAGA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sparta Praga-

Sparta Praga- Data: 10 dicembre 2020

10 dicembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il successo in rimonta contro il nel quinto turno ha regalato al Milan la possibilità di giocare i sedicesimi di . Ora per il team di Pioli, nell'ultima giornata dei gironi, il desiderio di passare il turno come prima: di fronte lo Sparta Praga.

Alla pari del Celtic, lo Sparta Praga è già eliminato dall'Europa League a differenza di un attualmente in vetta alla classifica e di scena a Glasgow: per il Milan servirà vincere e sperare in uno stop dei francesi, così da essere testa di serie al sorteggio.

Il Milan non potrà sfidare ai sedicesimi le altre squadre italiane qualificate alla prima fase ad eliminazione diretta post gironi: se dovesse essere prima e dunque testa di serie, affronterà le squadre seconde nei gruppi, oltre alle peggiori terze classificate di Champions e retrocesse.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Sparta Praga-Milan: dalle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO SPARTA PRAGA-MILAN

La sfida tra Sparta e Milan si giocherà giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 21: il match è in programma allo Stadion Letná di Praga, .

Sparta Praga-Milan sarà visibile in diretta esclusiva su Sky, dove si può seguire tutta l'Europa League. La gara del quinto turno sarà visibile in tv sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Non è prevista la trasmissione in chiaro.

La diretta d Sparta Praga contro Milan sarà disponibile per gli abbonati Sky, su Sky Go: basterà scaricare l'app dedicata su pc e notebook o su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

In alternativa c'è anche Now Tv, servizio live e on demand di Sky: acquistando uno dei pacchetti proposti si potrà seguire anche il meglio del calcio di Sky.

Inoltre Sparta Praga-Milan sarà disponibile su Goal grazie alla nostra diretta testuale. Sul nostro sito troverete tutte le informazioni sulla partita, dalle notizie sulle formazioni alla cronaca minuto per minuto del match fino al fischio finale.

Pioli dovrebbe confermare Hauge sulla sinistra, con Castillejo e Calhanoglu dietro a Rebic. Tonali e Krunic in mediana, con Theo Hernandez e Dalot esterni di difesa. In porta ci sarà Donnarumma, mentre i centrali di difesa saranno Gabbia e Romagnoli.

SPARTA PRAGA (4-3-3): Heca; Sacek, Lischka, Celutska, Hanousek; Pavelka, Travnik, Vindheim; Dockal, Julis, Krejci.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Romagnoli, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic.