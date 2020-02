SPAL-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Di Francesco e Traorè titolari

Nella SPAL ci sono Strefezza e Dabo a centrocampo, Petagna regolarmente in attacco. Sassuolo con Locatelli e Obiang, Traorè c'è.

Le formazioni ufficiali di SPAL-Sassuolo:

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco, Petagna

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Caputo

Il successo della allontana un'altra pericolante dalla zona calda. Quella di Ferrara, alle 12:30, sarà una gara fondamentale per SPAL e Sassuolo, con la prima costretta a vincere per sperare ancora nella salvezza, che comincia realmente ad allontanarsi.

Semplici sceglie Di Francesco al fianco di Petagna, mentre Reca e Strefezza saranno gli esterni di centrocampo. In mezzo spazio per Dabo, Missiroli e Castro, mentre a coprire il portiere Berisha saranno Tomovic, Vicari e Bonifazi.

De Zerbi risponde con il 4-2-3-1, con Consigli in porta, difeso da Toljan, Romagna, Ferrari e Kyriakopoulos. In mediana spazio per Locatelli e Obiang, con Berardi, Traorè e Boga alle spalle dell'unica punta Caputo.