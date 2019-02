SPAL-Fiorentina: diretta streaming gratis

La SPAL di Leonardo Semplici è protagonista del lunch match della 24ª giornata di Serie A, che la vedrà opposta alla Fiorentina di Stefano Pioli. Gli emiliani, quindicesimi in classifica con 22 punti, cercano punti salvezza in casa, mentre la Fiorentina, decima con 32 punti, punta ad accorciare la distanza dalla zona Europa League.

I padroni di casa hanno collezionato una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 3 partite, la Fiorentina invece ha ottenuto 2 pareggi di fila dopo la vittoria sul Chievo. Andrea Petagna per i biancazzurri, Marco Benassi per i viola, sono i due migliori marcatori delle due squadre.

SPAL-FIORENTINA DIRETTA STREAMING

DAZN si è assicurato in esclusiva i diritti di 114 partite della Serie A TIM, 3 per ogni giornata. Fra le gare trasmesse in streaming da DAZN per la 24ª giornata di Serie A c'è anche il lunch match SPAL-Fiorentina, in programma domenica alle 12.30.

Attivando il mese gratuito su DAZN potrete vedere gratis in diretta streaming SPAL-Fiorentina. Dopo il primo mese, il costo mensile per poter seguire tutti gli eventi trasmessi da DAZN è di 9.99 euro. L'abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

SPAL-FIORENTINA DATA E ORARIO

La partita SPAL-Fiorentina si disputerà domenica 17 febbraio 2019 alle ore 12.30 allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Le due formazioni si affronteranno per la 36ª volta nel massimo campionato italiano.