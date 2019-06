Spagna-Germania Under 21 in tv e streaming: dove vederla

Spagna e Germania Under 21 si affrontano stasera a Udine per la finale degli Europei: tutte le informazioni su dove vedere la gara in tv e streaming.

e Under 21 si ritrovano di fronte a Udine per la finale degli Europei Under 21 in quella che sarà la rivincita del 2017, quando a vincere furono i giovani tedeschi.

La Spagna Under 21 arriva in finale da grande favorita dopo aver vinto il girone in cui era inserita anche l' e aver travolto la in semifinale per 4-1.

La Germania Under 21 a sua volta ha vinto il proprio girone, mentre in semifinale ha avuto la meglio sulla rivelazione Romania solo negli ultimi minuti per 4-2.

A trascinare la Germania Under 21 fino alla finale di Udine è stato Waldschmidt (già 7 goal in 4 partite), mentre nella Spagna Under 21 brillano soprattutto le stelle di Dani Ceballos, Fabian Ruiz e Dani Olmo.

I tedeschi, come detto, sono campioni in carica e hanno vinto due volte gli Europei Under 21 mentre la Spagna in caso di vittoria aggancerebbe l'Italia a quota 5. L'ultimo trionfo della Rojita risale al 2013 in Israele.

QUANDO SI GIOCA SPAGNA-GERMANIA UNDER 21

Spagna-Germania Under 21, gara valida come finale degli Europei di categoria, si gioca domenica 30 giugno 2019 alla 'Dacia Arena' di Udine. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 20.45.

DOVE VEDERE SPAGNA-GERMANIA UNDER 21 IN TV E STREAMING

Spagna-Germania Under 21, come accaduto per tutte le gare della fase finale degli Europei, verrà trasmetta in diretta, in esclusiva e in chiaro dalla Rai su Rai 2.

La finale degli Europei Under 21 sarà inoltre visibile in diretta su pc, tablet o smartphone tramite Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA-GERMANIA UNDER 21

De La Fuente dovrebbe confermare Oyazarbal nel ruolo di falso 9 con il trio formato da Dani Olmo, Ceballos e Fornals alle sue spalle. A centrocampo insieme al napoletano Fabian Ruiz ci sarà l'ottimo Roca. Capitan Vallejo, come sempre, guiderà la difesa.

Nella Germania Under 21, dopo la squalifica scontata in semifinale, rientra il terzino sinistro Henrichs. Tutto confermato invece in mezzo al campo e in attacco dove Amiri dovrebbe essere di nuovo preferito a Richter.

SPAGNA (4-2-3-1): Sivera; Martin, Vallejo, Nunez, Firpo; Fabian Ruiz, Roca; Dani Olmo, Ceballos, Fornals; Oyazarbal.

GERMANIA (4-3-3): Nübel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs; M. Eggestein, Neuhaus, Dahoud; Öztunali, Waldschmidt, Amiri.