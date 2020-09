Spadafora annuncia: "Nuovo protocollo per la riapertura degli stadi"

Domani può essere un giorno importante per il mondo del calcio e dello sport in generale. Il Ministro Spadafora, rispondendo al question time alla Camera, ha infatti comunicato novità sulla riapertura degli impianti.

L'ultima parola in tal senso ovviamente spetterà al Comitato Tecnico Scientifico, ma la strada sembra quella di una riapertura graduale.

"Domani dovrebbe essere approvato all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni un nuovo protocollo per una graduale riapertura degli stadi, che poi verrà sottoposto venerdì al Comitato tecnico scientifico per la riapertura graduale e in sicurezza di tutte le competizioni sportive, non solo del calcio".