Sorteggio quarti Europa League: Juventus con lo Sporting, Roma col Feyenoord

Sorteggio benevolo per la Juventus, che ha pescato lo Sporting. Feyenoord-Roma è la rivincita della finale di Conference League.

Dopo la Champions League, a Nyon sono stati sorteggiati anche i quarti di finale di Europa League: la Juventus ha pescato lo Sporting, mentre la Roma è stata abbinata al Feyenoord, nella rivincita della finale di Conference League della scorsa stagione.

Abbinamento benevolo dunque per la formazione di Massimiliano Allegri, anche se va tenuta in considerazione l'impresa compiuta agli ottavi dallo Sporting: i portoghesi hanno eliminato il favorito Arsenal ai calci di rigore, grazie soprattutto a una prova mostruosa dell'ex portiere del Cagliari Antonio Adan.

Feyenoord-Roma è invece la rivincita dell'ultima finale di Conference League, vinta dalla formazione giallorossa a Tirana grazie a una rete di Nicolò Zaniolo. Le due squadre si incontrarono anche nel 2015, sempre in Europa League, in una doppia sfida divenuta celebre anche per gli incidenti provocati dai tifosi olandesi prima della partita d'andata disputata nella nostra Capitale.

Per quanto riguarda gli altri due quarti di finale, interessante è quello tra Manchester United e Siviglia. La sorpresa Union St. Gilloise è stata invece abbinata al Bayer Leverkusen.

Sorteggiati anche i possibili abbinamenti in semifinale: la vincente di Juventus-Sporting sfiderà la vincente di Manchester United-Siviglia, mentre chi passa tra Feyenoord e Roma se la vedrà con la vincente di Bayer Leverkusen-Union St. Gilloise.

I quarti di finale di Europa League

MANCHESTER UNITED-SIVIGLIA

JUVENTUS-SPORTING

LEVERKUSEN-UNION ST. GILLOISE

FEYENOORD-ROMA

Le semifinali di Europa League

JUVENTUS/SPORTING-MANCHESTER UNITED/SIVIGLIA

FEYENOORD/ROMA-LEVERKUSEN/UNION ST. GILLOISE