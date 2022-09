Sorteggio qualificazioni Europei 2024: fasce e possibili avversarie dell'Italia

Le possibili avversare dell'Italia e come funziona il sorteggio di Euro 2024: le fasce della Nazionali e quante squadre affronteranno gli azzurri.

L'Italia ha vinto il proprio girone di Lega A in Nations League. Dopo aver fallito l'accesso ai Mondiali per la seconda volta consecutiva, la Nazionale azzurra prova a consolarsi con il primo posto, decisa sia a vincere la final four, sia a qualificarsi agli Europei 2024.

Countdown per il sorteggio dei gironi di Euro 2024 previsto il 9 ottobre in Germania, nazione che ospiterà il torneo. L'Italia è come noto Campione in carica, desiderosa di dare continuità a tale successo e alla vittoria della Lega A di Nations e non alla mancata qualificazione ai Mondiali.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO?

L'Italia, vincitrice della Lega A, sarà sorteggiata in un girone da cinque squadre come Croazia, Olanda e Spagna, le altre vincitrici della prima Lega. In quelli da sei ci saranno invece le altre teste di serie del torneo, ovvero le seconde classificate della Lega A e le migliori terze.

Le Nazionali saranno sorteggiate nello specifico in sette gironi da sei squadre ciascuno e tre da cinque. La Germania, paese organizzatore, è l'unico team qualificato di diritto ad Euro 2024.

I paletti:

Per ragioni politiche non sono possibili diversi accoppiamenti nei gironi: Armenia-Azerbaijan, Bielorussia-Ucraina, Gibilterra-Spagna, Kosovo-Bosnia e Erzegovina e Kosovo-Serbia.

In ogni girone possono essere inserite un massimo di due squadre le cui sedi sono state identificate come ad alto o medio rischio di condizioni invernali rigide: Bielorussia, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia.

In ogni gruppo possono essere collocate al massimo una coppia di squadre identificate con distanze di viaggio eccessive rispetto ad altri paesi. Nello specifico Azerbaigian: con Gibilterra, Islanda, Portogallo. Islanda: con Armenia, Cipro, Georgia, Israele. Kazakistan: con Andorra, Inghilterra, Isole Faroe, Francia, Gibilterra, Islanda, Malta, Irlanda del Nord, Portogallo, Repubblica d'Irlanda, Scozia, Spagna e Galles.

LE FASCE DEL SORTEGGIO

Fascia Nations League [teste di serie, gruppi dall'A al D] - Croazia. Italia, Olanda, Spagna

Fascia 1 [teste di serie, gruppi dall'E al J] - Belgio, Danimarca, Portogallo, Polonia, Ungheria, Svizzera

Fascia 2 - Austria, Francia, Galles, Inghilterra, Repubblica Ceca, Serbia, Scozia, Finlandia, Israele, Bosnia e Erzegovina

Fascia 3 - Ucraina, Svezia, Islanda, Norvegia, Romania, Albania, Montenegro, Irlanda, Norvegia, Armenia

Fascia 4 - Georgia, Grecia, Kazakistan, Turchia, Macedonia del Nord, Bulgaria, Far Oer, Kosovo, Azerbaijian, Lussemburgo

Fascia 5 - Estonia, Lettonia, Malta, Cipro, Irlanda del Nord, Slovacchia, Lituania, Gibilterra, Bielorussia, Moldavia

Fascia 6 - Liechteinstein, San Marino, Andorra

LE AVVERSARIE DELL'ITALIA

Sono diversi i pericoli per la Nazionale azzurra. I principali sono sicuramente Francia ed Inghilterra, presenti in seconda fascia, al pari della sempre ostica Serbia e di rapresentative esperte come Repubblica Ceca e Austria. In fascia tre occhio alla Norvegia di Haaland, mentre nella quarta la Georgia di Kvaratskhelia continua a stupire. Dalla cinque dovrebbe arrivare la squadra meno ostica sulla carta: tra quelle presenti la migliore sembra esser la Slovacchia.