Sorteggio qualificazioni Europei 2024: quando, come funziona, fasce e dove vederlo in diretta tv e streaming

Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio degli Europei 2024: dalle fasce ai paletti, dai gironi a dove vederlo in diretta tv e streaming.

Fuori dai Mondiali di Qatar 2022, l'Italia Campione d'Europa in carica inizierà il suo percorso per qualificarsi agli Europei del 2024, previsti in Germania. La Nazionale azzurra non è qualificata di diritto al torneo vista la vittoria nel 2021, ma dovrà affrontare i gironi per accedervi come tutte le Nazionali, eccezion fatta per la formazione tedesca padrona di casa.

L'Italia conoscerà il suo destino ad ottobre, ma saranno fondamentali le ultime due gare della Nations League per determinare in quale fascia sarà inserita al momento del sorteggio: contro Ungheria ed Inghilterra si decide anche il posizionamento degli azzurri.

SORTEGGIO EURO 2024, QUANDO?

Il 9 ottobre a Francoforte sul Meno, Germania, è previsto il sorteggio degi gironi di qualificazione agli Europei 2014. Appuntamento alle ore 12:00 alla Festhalle Frankfurt della città tedesca.

COME FUNZIONA?

Le Nazionali europee, eccezion fatta per la Russia, esclusa dal torneo per volere dell'UEFA, saranno sorteggiate in sette gironi da cinque squadre ciascuno e tre da sei. Sono diversi i paletti per creare i dieci gruppi di qualificazione a Euro 2024:

Per ragioni politiche non sono possibili diversi accoppiamenti nei gironi: Armenia-Azerbaijan, Bielorussia-Ucraina, Gibilterra-Spagna, Kosovo-Bosnia e Erzegovina e Kosovo-Serbia.

In ogni girone possono essere inserite un massimo di due squadre le cui sedi sono state identificate come ad alto o medio rischio di condizioni invernali rigide: Bielorussia, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia.

In ogni gruppo possono essere collocate al massimo una coppia di squadre identificate con distanze di viaggio eccessive rispetto ad altri paesi. Nello specifico Azerbaigian: con Gibilterra, Islanda, Portogallo. Islanda: con Armenia, Cipro, Georgia, Israele. Kazakistan: con Andorra, Inghilterra, Isole Faroe, Francia, Gibilterra, Islanda, Malta, Irlanda del Nord, Portogallo, Repubblica d'Irlanda, Scozia, Spagna e Galles.

LE FASCE DEL SORTEGGIO

Le 53 nazionali saranno suddivise in sei fasce a seconda della loro posizione nella Nations League 2022/2023. Le quattro squadre che si giocheranno la final four per decidere la vincitrice del torneo saranno inserite nella fascia denominata 'Nations League' come teste di serie, e finiranno nei gruppi con cinque squadre, dall'A al D.

Anche la Fascia 1 fa parte delle teste di serie: lo saranno le squadre classificatesi al secondo posto nei quattro gruppi della Lega A di Nations League, insieme alle due migliori terze. Le restanti fasce, dalla 2 alla 6, saranno composte a scalare in base ai posizionamenti dalla Lega A alla Lega D.

Fascia Nations League [teste di serie, gruppi dall'A al D] - Croazia. Italia, Olanda, Portogallo/Spagna

Fascia 1 [teste di serie, gruppi dall'E al J] - Belgio, Danimarca, Portogallo/Spagna, Polonia, Ungheria, Svizzera/Repubblica Ceca

Fascia 2 - Austria, Francia, Galles, Inghilterra più sei squadre da determinare

più sei squadre da determinare Fascia 3 - Svezia più nove squadre da determinare

più nove squadre da determinare Fascia 4 - Georgia, Grecia, Kazakistan, Turchia più sei squadre da determinare

più sei squadre da determinare Fascia 5 - Estonia, Lettonia, Malta più sette squadre da determinare

più sette squadre da determinare Fascia 6 - Liechteinstein, San Marino più una squadra da determinare

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

Non è stata ancora annunciata la copertura del sorteggio, ma dovrebbe essere disponibile in diretta tv sulla Rai e in streaming tramite Raiplay. Il sorteggio come di consueto sarà anche disponibile su UEFA Tv e il sito ufficiale dell'organo europeo.