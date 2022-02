Sorteggio ottavi Conference League 2021/2022: data, ora e dove vederlo

La prima stagione della Conference League entra nel vivo. Chiusi i gironi a fine 2021, i sedicesimi di finale del nuovo torneo UEFA regalano le otto squadre che si giocheranno insieme alle otto prime dei gruppi, qualificatesi direttamente ai playoff, il quadro definitivo delle migliori sedici.

Tra queste c'è anche la Roma, che ha saltato i playoff in cui sono impegnate le seconde dei gironi e le retrocesse dall'Europa Lague, balzando direttamente agli ottavi. Ora la la formazione di Mourinho è arrivata l'ora di conoscere la propria avversaria.

CONFERENCE LEAGUE, LA DATA DEL SORTEGGIO

Alle ore 13:00 di venerdì 25 febbraio 2022 andrà in scena il sorteggio ottavi di Conference League: la Roma avrà la sua avversaria in quel di Nyon, Svizzera.

Il sorteggio di Conference League sarà il secondo di giornata, dopo quello di Europa League.

QUALI SQUADRE GIOCHERANNO GLI OTTAVI?

Teste di serie

AZ Alkmaar (OLA)

Basilea (SVI)

Copenhagen (DEN)

Feyenoord (OLA)

Gent (BEL)

LASK (AUS)

Rennes (FRA)

Roma (ITA)

Non teste di serie: le possibili avversarie della Roma

Una delle otto squadre che passeranno i playoff (i sedicesimi di finale) affronterà la squadra di Mourinho negli ottavi. Leicester e Marsiglia, in caso di qualificazione, sono i nomi più temibili dell'urna.

PALETTI E REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO DI CONFERENCE LEAGUE

Le otto squadre teste di serie di Conference League verranno sorteggiate contro le otto qualificate dai playoff, ovvero le non teste di serie.

Le vincitrici dei gironi di Conference League giocano il ritorno in casa

I club della stessa federazione non possono essere sorteggiati l'uno contro l'altro

La Roma può in teoria affrontare nuovamente il Bodo/Glimt dopo le due sfide della fase a gironi, una delle quali storicamente negativa per i capitolini.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI IN TV E STREAMING

Il sorteggio degli ottavi di Conference League 2021/2022, prima edizione del torneo UEFA, sarà trasmesso in diretta da DAZN.

L'articolo prosegue qui sotto

In diretta tv basterà accedere all'app o scaricarla su smart tv compatibili. L'applicazione è presente anche grazie a Amazon Firestick, TIMVision Box, Google Chromecast, Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). L'alternativa è seguire il sorteggio in streaming, utilizzando l'app su smartphone e tablet, o collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Anche il sito ufficiale dell'UEFA trasmetterà il sorteggio di Conference League alla pari del canale Youtube della stessa federazione.

Gli ottavi di Conference League si giocheranno il 10 e il 17 marzo. In quest'ultima data la Roma sarà impegnata all'Olimpico, per il match di ritorno.