Sorteggio ottavi Europa League 2021/2022: data, ora e dove vederlo

Chiusi i sedicesimi di finale di Europa League, ovvero i playoff, la seconda competizione continentale entrerà nel vivo con gli ottavi. Le migliori sedici squadre del torneo conosceranno le proprie avversarie nel sorteggio che determinerà come di consueto il destino della fase ad eliminazione diretta.

Le otto qualificate dai playoff, in programma giovedì 24 febbraio e che vede protagonist le seconde dei gironi e le retrocesse di Champions League, sfideranno le squadre che hanno ottenuto il primo posto nella fase a gruppi.

Nessuna squadra italiana è qualificata direttamente agli ottavi: Lazio, Atalanta e Napoli proveranno ad esserci, a seconda di come andranno le rispettive sfide contro Porto, Olympiacos e Barcellona nel ritorno dei playoff.

QUANDO SI SVOLGE IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI?

Venerdì 25 febbraio 2022 alle ore 12, in quel della Casa del Calcio Europeo di Nyon, Svizzera, si svolgerà il sorteggio degli ottavi di Europa League.

QUALI SQUADRE GIOCHERANNO GLI OTTAVI?

Teste di serie

Stella Rossa (SRB)

Eintracht Francoforte (GER)

Galatasaray (TUR)

Bayer Leverkusen (GER)

Lione (FRA)

Monaco (FRA)

Spartak Mosca (RUS)

West Ham (ENG)

Non teste di serie

Le otto squadre qualificatesi dagli spareggi di ritorno in programma giovedì 24 febbraio 2022.

PALETTI E REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE

Le otto squadre teste di serie verranno sorteggiate contro le otto qualificate dai playoff, ovvero le non teste di serie.

Le vincitrici dei gironi di Europa League giocano il ritorno in casa

I club della stessa federazione non possono essere sorteggiati l'uno contro l'altro(in caso di qualificazione non potranno esserci sfide tra Napoli, Lazio o Atalanta)

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DEGLI OTTAVI IN TV E STREAMING

Il sorteggio degli ottavi di Europa League 2021/2022 sarà trasmesso in diretta da Sky e DAZN.

La diretta tv sarà disponibile su Sky Sport 24, canale 200, mentre in streaming basterà avere l'app Sky Go, scaricabile su pc, tablet, notebook e smartphone per gli abbonati.

Relativamente alla diretta tv su DAZN, basterà accedere all'app o scaricarla su smart tv compatibili. Questa è presente anche con Amazon Firestick, TIMVision Box, Google Chromecast, Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). In streaming l'app è disponibile su smartphone, tablet o pc.

Gli ottavi di Europa League andranno in scena il 10 e il 17 marzo, rispettivamente per il match di andata e quello di ritorno.