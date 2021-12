Sorteggio Nations League 2022/2023: data, ora, dove vederlo e possibili avversarie dell'Italia

Dopo la semifinale nell'ultima edizione di Nations League, la seconda, l'Italia si prepara ad affrontare la terza, prevista nel 2022. Concentrata, ovviamente, maggiormente sui playoff per accedere ai Mondiali, la Nazionale azzurra dovrà comunque giocare anche un torneo che man mano sta acquisendo sempre più prestigio.

Per conoscere il proprio gruppo, l'Italia e il resto delle squadre europee aspettano il sorteggio che definirà i vari gironi, in cui ci saranno come di consueto promozioni e retrocessioni e la possibilità per le migliori della Lega A, di giocare la finale e vincere il trofeo attualmente nelle mani di Portogallo (prima edizione) e Francia (seconda).

QUANDO SI SVOLGE IL SORTEGGIO DI NATIONS LEAGUE?

Il 16 dicembre 2021, alle ore 18, andrà in scena la cerimonia per sorteggiare i gruppi di Nations League 2022/2023. Si torna dunque in Svizzera, pochi giorni dopo il sorteggio di Champions, Europa League e Conference League. Stavolta però a Montreux e non a Nyon.

Sul proprio sito, la UEFA proporrà in diretta il sorteggio: basterà sintonizzarsi attraverso pc, tablet o cellulare per conoscere il destino dell'Italia.

Non è stata ancora ufficializzata l'eventuale copertura tv e steaming in chiaro da parte della Rai (su Rai 2 o Rai Sport e dunque Rai Play).

QUANDO SI GIOCA LA NATIONS LEAGUE 22/23?

Giornate 1 e 2: 2–8 giugno 2022



Giornate 3 e 4: 8–14 giugno 2022



Giornate 5 e 6: 22–27 settembre 2022



Sorteggio finals: da confermare



Semifinali: 14 e 15 giugno 2023



Finale e finale terzo posto: 18 giugno 2023



Play-out: 21–23 e 24–26 marzo 2024

IN CHE LEGA SI TROVA L'ITALIA?

La Nations League è divisa in quattro leghe, a seconda di quanto successo nelle prime due edizioni. Inizialmente le rappresentative sono state ordinate a seconda del ranking. L'Italia è nella Lega A, composta da quattro gironi: chi vince i quattro gironi gioca le semifinali ed eventualmente la finale per provare a conquistare il torneo.

La Lega A (come B e C) avrà quattro squadre nei quattro gironi previsti. L'Italia non può affrontare le altre finalisti della scorsa edizione della Nations League, ovvero Belgio, Spagna e Francia. Gli azzurri saranno infatti teste di serie con le compagini sopracitate.



I pericoli sono comunque molteplici, vista la presenza in Lega A di Portogallo, Olanda, Danimarca, Germania, Inghilterra e Polonia. Il rischio di un girone di ferro è elevato.

LE FASCE DEL SORTEGGIO NELLA LEGA A



Italia, Francia, Spagna, Belgio Portogallo, Olanda, Danimarca, Germania Inghilterra, Polonia, Svizzera, Croazia Galles, Austria, Repubblica Ceca e Scozia



L'Italia pescherà dunque una big assoluta dalla seconda fascia, ma potrebbe fare i conti con l'Inghilterra insieme a una tra Portogallo, Olanda, Danimarca e Germania. Occhio anche alle ostiche compagini della quarta fascia.