Dove vedere il sorteggio di Nations League 2022/2023 in tv e streaming?

La Nazionale azzurra, comunque vadano i playoff per accedere ai Mondiali, avraà un 2022 decisamente impegnato come il resto delle rappresentative europee. Nel nuovo anno è infatti prevista la terza edizione della Nations League, che vedrà l'Italia sfidare tre compagini per poter giocare nuovamente la fase finale.

Nell'edizione 2020/2021, come noto, l'Italia è arrivata terza alle spalle delle finalisti Francia, vincente, e Spagna, sconfitta. Per questo motivo la rappresentativa di Mancini sarà testa di serie al momento dei sorteggi, che potrebbe portare un girone di ferro agli azzurri.

La Rai, con Rai 2 o Rai Sport, potrebbe trasmettere in diretta tv il sorteggio della Nations League, per conoscere il destino dell'Italia. Niente di ufficiale per ora, ma eventualmente la cerimonia del 16 dicembre, al via alle 18, verrebbe trasmessa in chiaro.

LA DIRETTA STREAMING DEL SORTEGGIO

La UEFA proporrà sui propri canali come di consueto la diretta streaming del sorteggio: basterà sintonizzarsi sul sito ufficiale tramite pc, cellulare o tablet.

Non è stata invece ancora annunciata la diretta streaming da parte di Rai Play.

DIRETTA SU GOAL

Sul nostro portale sarà possibile seguire la diretta del sorteggio che coinvolgerà l'Italia e il resto delle nazionali europee, che verranno suddivise nelle Leghe A, B, C e D. Su GOAL la copertura totale dell'evento, dal commento sulle avversarie degli azzurri al calendario previsto per il 2022.