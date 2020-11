Sorteggio Final Four Nations League: data e regolamento

La fase a gruppi della Nations League è terminata, ora il sorteggio svelerà gli accoppiamenti delle Final Four.

Ora è ufficiale: l' sbarca per la prima volta nella propria storia alla Final Four di . Grazie alla vittoria nel girone con , e , gli azzurri hanno centrato la qualificazione alla fase finale, dove si assegnerà il torneo.

Lo scorso anno ha vinto il , in finale contro l'Olanda. Alla Final Four avevano preso parte anche e . Quest'anno, invece, è tutto cambiato: ci saranno l'Italia, la , il e la .

QUANDO SI GIOCA LA FINAL FOUR DI NATIONS LEAGUE

La Final Four di Nations League si giocherà nell'ottobre 2021, dopo l'Europeo. Le date sono già fissate: le semifinali il 6 e il 7 di ottobre, tra lo stadio San Siro di Milano e l'Allianz Stadium di , finale per il primo posto il 10 ottobre a San Siro, per il terzo posto lo stesso giorno a Torino.

DATA SORTEGGIO FINAL FOUR NATIONS LEAGUE

Il sorteggio che definirà il quadro delle Final Four di Nations League si terrà a Nyon il 3 dicembre 2020.

REGOLAMENTO SORTEGGIO FINAL FOUR DI NATIONS LEAGUE

Le Final Four si giocheranno su gara secca e non ci sono alcune restrizioni nel sorteggio. Italia, Belgio, Francia e Spagna potranno incontrarsi tutte quante.