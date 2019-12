Sorteggio di Europa League per Inter e Roma: pericolo Ajax per i giallorossi

Inter e Roma di scena nel sorteggio dei sedicesimi di Europa League: nerazzurri forti della prima fascia, per i giallorossi occhio ad Ajax e Siviglia.

Non solo il sorteggio degli ottavi di Champions League: alle ore 13 a Nyon in si terrà anche quello dei sedicesimi di che vedrà interessate le due italiane e , posizionate in due fasce differenti.

Nerazzurri in prima essendo stati 'retrocessi' dalla Champions come una delle migliori terze squadre, giallorossi che invece dovranno evitare parecchi pericoli avendo concluso il raggruppamento al secondo posto alle spalle dell' .

L'Inter può beccare una delle quattro peggiori terze provenienti dalla massima competizione continentale: , Donetsk, e . Nel novero delle possibili avversarie figurano anche , Wolverhampton, , , Lisbona, , Cluj, AZ Alkmaar, , Copenaghen e APOEL Nicosia.

Come detto, la Roma rischia di più: , e quelle che spaventano maggiormente, senza dimenticare , , e . Più abbordabili , , , Braga, Gent, Linz e Malmoe.