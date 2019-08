Sorteggio Europa League: dove vederlo in tv e streaming

Sorteggio gironi Europa League 2019/20 in diretta tv e streaming.

Dopo quello della , va in scena anche il sorteggio di che si terrà venerdì 30 agosto alle ore 13 al Grimaldi Forum di Montecarlo.

Due italiane hanno il posto assicurato, e , che saranno inserite entrambe in prima fascia. Il è invece chiamato all'impresa contro il Wolverhampton per passare il turno e in tal caso sarebbe inserito in quarta fascia.

Di seguito troverete tutte le informazioni sul sorteggio della fase a gironi di Europa League e come seguirlo in e .

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE IN TV

Il sorteggio della fase a gironi di Europa League sarà visibile in diretta tv sui seguenti canali:

Sky Sport 24, canale 200 (diretta dalle 12.45)

Sport 24, canale 200 (diretta dalle 12.45) Sky Sport Football, canale 203 (diretta dalle 12.45)

Eurosport 1, canale 210 del bouquet Sky (diretta dalle 13.00)

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE IN DIRETTA STREAMING

Ci sono due opzioni per seguire il sorteggio della fase a gironi di Europa League in diretta streaming:

su DAZN , selezionando Eurosport 1 nella sezione 'Ora su DAZN'

, selezionando Eurosport 1 nella sezione 'Ora su DAZN' sul sito ufficiale della UEFA, disponibile solo in lingue inglese

IN DIRETTA SU GOAL.COM

La diretta testuale del sorteggio sarà disponibile su Goal.com con aggiornamenti e notizie che inizieranno dalla mattina e proseguiranno fino all'inizio del sorteggio vero e proprio che inizierà alle ore 13. Seguiremo il sorteggio minuto per minuto, estrazione dopo estrazione fino al completamento dei gironi.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Al sorteggio parteciperanno 48 squadre divise in quattro fasce. Verrano generati 12 gironi che saranno ovviamente composti da quattro squadre provenienti da oguna delle fasce. Le squadre della stessa nazionalità non potranno essere inserite nello stesso girone.

FASCE SORTEGGIO EUROPA LEAGUE

Prima e seconda fascia sono già complete, mentre terza e quarta fascia verranno definite al termine dei preliminari.